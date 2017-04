Real Madrid : Alonso successeur annoncé de Zidane ?

Le milieu de terrain, qui a toujours été très branché "tactique", se verrait bien coacher, dans un avenir plus ou moins proche : "Avec le temps, j'ai appris à mieux interpréter et lire le jeu. Je sais mieux comment faire mal à l'adversaire, quel mouvement fonctionne ou non", a-t-il notamment déclaré à El Pais. Pour rappel, le Bavarois a annoncé qu'il prendrait sa retraite, au terme de la saison.