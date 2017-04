ASSE : la méthode de recrutement va changer

"Il nous manque un ou deux talents offensifs. Nous ne recrutons que des milieux défensifs, que nous avons peut-être dans notre centre de formation. On ferait mieux de mettre nos moyens dans des joueurs plus offensifs. On va changer de braquet. Dans notre organisation et nos effectifs. Être proactif, c'est voir dix fois un joueur avant de l'engager. La passivité, c'est d'en prendre un sur proposition de son agent. Ça n'est pas la bonne méthode, et l'ASSE a beaucoup fonctionné comme ça. On va prendre Ilan comme recruteur et toute une équipe pour couvrir davantage de pays, dont le Portugal. Nice et Guingamp y ont recruté des joueurs très intéressants comme Dalbert, Seri ou Marçal", a-t-il indiqué à l'hebdomadaire.