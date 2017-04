"Nous sommes dans des circonstances similaires mais nous avons besoin de moins de buts : cette fois, trois suffisent. Mais vu que l'adversaire aura des occasions et qu'il peut marquer n'importe quand, l'objectif est de marquer cinq buts. Au vu du résultat de l'aller, c'est un match où nous n'avons rien à perdre et cela nous enlève toute forme de pression. Du coup, l'adversaire a déjà la demi-finale quasiment en poche et il va devoir décider s'il attaque ou s'il se replie. Nous, notre seule option est d'attaquer, d'attaquer, d'attaquer, et quand on se relâchera un peu, de continuer à attaquer", a-t-il lancé aux journalistes présents.