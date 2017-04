"J'envisage un départ. Et ça, c'est clair pour moi et le club. Un joueur de mon statut, je n'ai plus seize ans, ne peut pas se contenter de cela. Et dans la vie, c'est important que tout se fasse dans le respect. Je pars en fin de saison et c'est clair. Il y a plusieurs pistes, mais dans le football, il ne faut pas non plus trop vite s'avancer", a-t-il expliqué. Il ne manque d'ailleurs pas de propositions : "Depuis janvier, il y a eu beaucoup d'offres. De la France, d'Angleterre et d'Espagne. Mais il faut faire de bons choix, ne pas se précipiter et faire les mêmes erreurs. Ça ne sert à rien de dire que je vais dans tel club et qu'à la fin ça ne se fasse pas. Ma priorité, c'est l'Angleterre."