Bastia : les dirigeants annoncent la fermeture de la tribune Est

Par le biais d'un communiqué, les dirigeants corses ont annoncé avoir pris plusieurs mesures :"- Fermeture à titre conservatoire de la tribune Est Jojo-Petrignani, d'où sont descendus les supporters de Bastia 1905 venus agresser les joueurs de l'OL avant le match ;- Interdiction de stade pour toutes les personnes ayant participé aux incidents et qui seront identifiées. Et ce pour la durée maximale définie par les textes ;- Dépôt de plainte contre X immédiat et constitution en partie civile ;- Réaménagement de la tribune Est Jojo-Petrignani pour maximiser la sécurité au stade Armand-Cesari."Pour rappel, le SCB est convoqué pour la réunion de la commission de discipline qui aura lieu jeudi. Il devrait être sanctionné, à titre conservatoire, d'un huis-clos total pour ses deux dernières rencontres.