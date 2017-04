Barça : Iniesta y croit toujours contre la Juventus

"Il y a beaucoup de similitudes avec le match contre le PSG. C'est la mentalité que nous devons avoir dès la première minute, a-t-il expliqué aux journalistes. Essayer de marquer le plus tôt sera le mieux, mais nous allons voir comment le match se passera. Il faudra savoir souffrir, être efficaces et avoir de la patience. Il n'y a pas d'autre situation. Nous ne devons pas nous impatienter si le but ne vient pas. Il faudra travailler et minimiser les occasions. Ce sont des chiffres ou des statistiques qui peuvent servir ou pas. La Juve, je crois qu'ils ont encaissé deux ou trois but en Champions League. Pour nous, rien ne change. L'équipe que je vois a le potentiel suffisant pour mettre des buts et essayer de revenir. Si ce que nous avons fait contre le PSG les influence...Je ne sais pas. Je suis convaincu qu'ils savent que nous pouvons créer des problèmes."