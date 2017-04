OL : Mammana au repos, le groupe face au Besiktas

L'entraîneur des Gones, Bruno Genesio , devra se passer des services de son défenseur central Emanuel Mammana lors de cette rencontre. Le défenseur argentin souffre en effet du genou et s'est entraîné à l'écart du groupe ce mardi. Le Brésilien Rafael ne sera pas non plus du voyage (suspendu). Christophe Jallet , Jérémy Morel, Corentin Tolisso Nabil Fekir et Alexandre Lacazette font en revanche leur retour dans le groupe après avoir été laissés au repos ce week-end à Bastia Lopes, Gorgelin, Mocio, Gaspar, Jallet, Diakhaby, Yanga-Mbiwa, Nkoulou, Morel, Rybus, Aouar, Darder, Ferri, Tolisso, Gonalons, Tousart, Cornet, Fekir, Valbuena, Ghezzal, Mateta, Lacazette.