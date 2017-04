Ligue 1 : Matuidi sauve le PSG !

Un match à priori à la porté du PSG, pourtant les Parisiens ont bien failli perdre le titre sur la pelouse de Metz. Le PSG s'impose dans le temps additionnel face au promu (2-3), sur un dernier but de Matuidi, en match en retard de la 31e journée. Les joueurs d' Unai Emery menaient pourtant 2-0 avec des buts de Cavani (33e) et Matuidi (36e), après une première période maîtrisée. Les Messins sont revenus grâce à un sublime coup-franc de Jouffre (78e) et un but de renard de Diabaté (88e). Paris est même passé tout proche de la correctionnelle sur un nouveau coup-franc de Jouffre qui s'écrase sur la barre, devant un Kevin Trapp encore battu. Les Parisiens ont tout donné en fin de match et le doublé de Matuidi permet à Paris de revenir à hauteur de Monaco, avec un match en plus.Résultat du soir : Metz 2-3 PSGPar Thomas Guerard (iDalgo)