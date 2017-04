"Nous avons maîtrisé 80 % du match. Au final, le résultat est bon pour nous. Notre objectif était d'utiliser la confiance que l'on a pour maintenir le résultat et créer plus de différences. Mais l'adversaire joue aussi et peut marquer à n'importe quel moment, a indiqué le technicien espagnol. Les supporters messins ont poussé après leur premier but, ce qui a abouti au deuxième. A ce moment-là, il fallait jouer avec le coeur les dernières minutes pour arracher les trois points. L'équipe a joué les quatre dernières minutes avec l'esprit que nous voulons pour gagner. Ce qu'il faudra retenir, c'est qu'il ne faut pas laisser de chance à l'adversaire d'entrer dans le match."