Monaco aux portes du dernier carré, Ronaldo a qualifié le Real... Le Tour d'Europe de la presse

FRANCE

ITALIE

ESPAGNE

ANGLETERRE

"Pour le plaisir", titre L'Equipe avant le quart de finale retour de la Ligue des champions entre Monaco et le Borussia Dortmund. Une semaine après sa victoire en Allemagne, le club de la Principauté vise une première qualification, depuis sept ans, dans le dernier carré d'une équipe française.On poursuit avec le quotidien Tuttosport et l'enfer qui attend la Juventus Turin au Camp Nou , en quart de finale retour de la C1. Après leur brillante victoire à l'aller (3-0), les joueurs de Massimiliano Allegri doivent s'attendre à souffrir face à des Barcelonais désireux de réussir une nouvelle "remontada".Derrière les Pyrénées, le journal As revient sur la qualification pour les demi-finales du Real Madrid, tombeur du Bayern Munich (4-2 ap). La Maison Blanche peut remercier Cristiano Ronaldo , auteur d'un triplé. La star portugaise atteint la barre des 100 réalisations en Ligue des champions.Pour terminer, The Daily Telegraph parle de la "fin du rêve" de Leicester sur la scène européenne. S'ils ont proposé une belle opposition face à l' Atletico Madrid , les Foxes de Jamie Vardy quittent la compétition la tête haute. Le champion d'Angleterre en titre doit désormais sauver sa peau en Premier League