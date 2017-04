Real Madrid : Ramos a répondu à Piqué

... — Gerard Piqué (@3gerardpique) 18 avril 2017

Celui-ci a réagi à la suite du deuxième but de Cristiano Ronaldo , en position de hors-jeu, face au Bayern Munich . Le compagnon de Shakira , qui a laissé entendre que la Maison Blanche est favorisée par l'arbitrage, a eu le droit à la réponse du Merengue : "Qu'il se repasse le match contre le PSG et on verra s'il pense la même chose. Attendons de voir ce qui va se passer contre la Juve et on verra si les points de suspension reviennent. Nous avons réussi notre examen, maintenant, au tour des autres."