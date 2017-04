Bastia : Ciccolini a justifié ses propos polémiques

S'il avait mis de l'huile sur le feu à l'issue du match aller, le prédécesseur de Rui Almeida dément avoir incité les supporters à en venir aux mains. "Tout le monde cherche un responsable, tout le monde recherche le buzz. Mais on se trompe de cible, il faut chercher ailleurs. Je ne parlais que de terrain, a-t-il révélé à L'Equipe. J'affirmais qu'au niveau de l'agressivité, on allait être là, qu'au niveau des duels, on allait être là et qu'au niveau des intentions, ce ne seraient pas les mêmes la prochaine fois. Je n'ai jamais cherché à ce que des supporters ou de pseudos supporters aillent mettre le souk dans ce match-là."