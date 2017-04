Le milieu de terrain offensif portugais, sous contrat jusqu'en 2020, a ouvert la porte à deux championnats. "Pour l'instant, je me sens très bien ici. C'est ma troisième saison en France. Bien sûr, tous les joueurs veulent évoluer dans les meilleurs championnats. L'Espagne et l'Angleterre sont les meilleurs, je rêve un jour de jouer là-bas." Chelsea Manchester United et le Real Madrid feraient les yeux doux à l'ancien footballeur du Benfica Lisbonne