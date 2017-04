OM : Zubizarreta a rendu hommage à Pelé

"Je dois vous avouer que je le connaissais très peu avant mon arrivée. D'après moi, il fait une très bonne saison en réalisant de nombreux arrêts décisifs. Je ne parle pas que de celui de Lille mais aussi d'autres en début de partie qui nous ont maintenu dans le match. Derrière tu gagnes 2 ou 3-0 et ces arrêts-là, on les oublie. Il est régulier et nous apporte beaucoup. De plus, il a une très bonne connexion avec ses défenseurs, il a un bon jeu au pied et travaille énormément à l'entraînement", a avoué l'Espagnol dans un entretien à La Marseillaise. Ce qui n'empêche pas les dirigeants de chercher un nouveau gardien.