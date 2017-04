UEFA : grosse sanction contre Besiktas et l'OL

Les deux clubs seront exclus des compétitions européennes en cas de récidive, dans les deux ans qui arrivent. Ils ont également été sanctionnés d'une amende de 100 000 euros. "Les charges retenues contre le club français sont relatives à des débordements de la foule, le déclenchement d'objets pyrotechniques, des escaliers bloqués, une organisation insuffisante et l'invasion du terrain après leur deuxième but. Les charges contre le club turc sont relatives à des débordements de la foule, le déclenchement d'objets pyrotechniques et des lancers d'objets", a précisé la commission.