Man Utd : Mourinho lance un avertissement à Martial

"Est-ce que je pense qu'Anthony est un joueur doté d'un gros potentiel ? Oui. Est-ce que je pense qu'il peut avoir du succès sous mes ordres ? Oui. Mais il a besoin de me donner certaines choses que j'aime beaucoup. Nous sommes ensemble depuis presque 10 mois maintenant et je connais bien mieux les joueurs maintenant, ils devraient eux aussi me connaître un peu mieux. Les joueurs sont venus dans ma direction et c'est la clé. C'est pourquoi Rashford est toujours là, même s'il ne marquait plus. Rashford a toujours été dans ma direction. Anthony doit me donner certaines choses que j'aime", a lancé le Portugais aux médias.L'international français n'a inscrit que 3 buts en 19 rencontres, depuis le début de l'exercice.