OL : Aulas réagit à la sanction de l'UEFA

"Je pense que c'est une décision équitable parce qu'on a été surpris de la violence de certains supporters. La loi française nous a été défavorable. On sera peut-être obligés de ne pas respecter la loi du refus de vente. On fera un certain nombre de fouilles beaucoup plus systématiques. Les pouvoirs publics nous accompagneront plus. On apprend tous les jours. On respecte la décision de l' UEFA . Il y a eu des débordements et on a eu une part de responsabilité. J'ai eu la bonne idée de rejoindre la tribune dans laquelle les supporters étaient pourchassés. On a eu une bonne réaction. Le match n'aurait pas eu lieu autrement. On verra si on fait appel. Mais en première analyse, c'est une sanction qu'on assume", a-t-il déclaré.