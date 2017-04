"J'ai lu des choses au sujet de l'intérêt de la Roma dans la presse, a commenté l'agent de Malcom. Je peux vous dire qu'il n'y a eu aucun contact. Il aime beaucoup le foot italien et celui des Giallorossi qui fait partie des plus séduisants", a-t-il confié. Et d'ajouter : "Si la Juve est intéressée ? Absolument, oui. Nous avons eu des contacts avec la Juventus mais nous n'avons reçu aucune proposition officielle."Âgé de vingt ans, le Brésilien dispose d'un contrat portant jusqu'en 2020. On peut imaginer que les Girondins ne le laisseront pas partir si facilement.