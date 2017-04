Besiktas-OL : le président stambouliote appelle au calme

"Nous avons joué un match contre Lyon , et après ce match, des déclarations regrettables ont pu être faites. Mais ce match-là appartient au passé. Il faut maintenant oublier ce match. Le club de Lyon va venir chez nous et sera notre invité. Il faut accueillir Lyon avec dignité et courtoisie", a-t-il indiqué à ses supporters. Pour rappel, en cas de nouveaux incidents, les deux clubs pourraient être exclus des coupes d'Europe.