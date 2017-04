"C'est une fierté, je suis très heureux. Cette équipe ne se fixe pas de limite. Le projet marche. On va jouer la L1 et la C1 à fond. Il faut bien gérer la fatigue. Mais le coach le fait très bien. On a un coach au plus haut. Tous les ingrédients pour faire les choses bien." Le vice-président monégasque a affiché ses ambitions au moment d'évoquer le tirage au sort de demain : "Peu importe. Les demi-finales, c'est déjà exceptionnel mais si on peut aller plus loin."