Dortmund : Dembélé rend hommage à Monaco

"On est tombés sur une meilleure équipe que nous. Ils ont été bons à l'aller comme au retour. C'est une très bonne équipe, qui va vite en contre et maîtrise son sujet, a réagi le milieu tricolore, auteur d'une belle entrée et passeur pour Marco Reus . On était plus unis qu'à l'aller, on avait confiance en nous. Mais ces deux buts pris nous ont fait mal. Cela a été dur de relever la tête. Ils ont mis beaucoup d'intensité, ils se connaissent bien. On a été timide. Ils méritent leur qualification."