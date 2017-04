Encore buteur, le jeune attaquant français a avoué que le club de la Principauté doit encore progresser et corriger certains détails. "On a su après chaque exploit se remettre en question et travailler, c'est ce qui fait notre force. Maintenant on va continuer à se remettre en question, voir ce qui n'a pas été, a-t-il prévenu à BeIN Sports. Il y a encore deux ou trois choses qu'on peut améliorer. Je pense qu'à certains moments on subit trop, le bloc est trop bas donc on subit des occasions et on peut le payer cash. Après on ne peut pas tout faire mais bon... c'est déjà bien."