Monaco : Mbappé a un très mauvais souvenir de T. Silva

"Thiago Silva n'a pas lâché Mbappé de la première à la dernière minute. C'était dur, il avait la rage et voulait détruire sa confiance. Dans le vestiaire, on a vu que Mbappé était très triste, au bord des larmes. Il a sombré, on était désolé pour lui. Je l'ai réconforté, je lui ai dit que tout le monde avait vu à quel point il était fort et que cela continuerait pour lui. Nous sommes tous passés à travers ce soir-là. Il s'en remettra", a déclaré le portier monégasque.