LFP : la Ligue 1 a un nouveau nom !

La chaîne de magasin s'est engagée pour les trois prochaines saisons, au grand contentement de Didier Quillot , lequel se démène pour commercialiser la compétition dans tous les domaines : "La LFP est très heureuse d'accueillir Conforama comme Partenaire Titre. Nous sommes très fiers de l'arrivée de Conforama dans le sponsoring sportif pour un partenariat gagnant-gagnant. La puissance médiatique de la Ligue 1 permettra à Conforama de gagner en visibilité au niveau national et international lors des retransmissions des matchs. Ce partenariat améliorera également la visibilité de la marque au niveau local, à travers un dispositif de communication très complet au sein des stades, lors de chaque journée de championnat et dans le cadre de différentes actions promotionnelles ou de relations publiques", a-t-il confié sur le site de la Ligue.Antoine Brieu, Directeur Général de Conforama France, s'est également exprimé : "Pour une enseigne populaire et grand public comme la nôtre, ce partenariat avec la Ligue 1 est une évidence. La plupart de nos client(e)s sont fans de ce formidable spectacle qui véhicule des valeurs d'engagement, de performance collective, d'enthousiasme et de proximité. Nos équipes se réjouissent de pouvoir, grâce à ce partenariat, être encore plus proches de nos clients et nous sommes heureux et fiers que pour les trois prochaines saisons, tous les joueurs de la Ligue 1 arborent Conforama sur les maillots de leurs clubs respectifs. Présent dans toutes les villes de la Ligue 1, Conforama offrira une formidable occasion à ses magasins de relayer localement ce partenariat avec notamment des offres commerciales dédiées et des jeux pour assister aux matchs."