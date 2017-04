"Cette qualification ne va pas se jouer seulement sur la concentration et le mental mais aussi sur les aspects techniques et tactiques. Je ne vous cache pas que vu ce que l'on a connu ces derniers temps, on a plus appuyé sur la préparation mentale. Depuis mercredi matin, on se sent parfaitement en sécurité, il n'y a pas de sentiment de peur mais l'envie de faire un grand match et une grande performance ce jeudi soir. Lundi matin, j'ai dit aux joueurs que j'avais été fier de voir leur solidarité à Bastia et que ces événements devaient nous fédérer encore plus avant ce match qui fait partie des plus importants de notre saison", a-t-il confié. Il souhaite s'appuyer sur d'autres matchs joués plus tôt dans la saison : "On a prouvé aussi que l'on savait voyager en ramenant un nul de Turin face à la Juventus ou en allant chercher notre qualification à Rome. On va donc essayer de rééditer cette performance face à une belle équipe de Besiktas et cela risque d'être très serré."