Porto : Casillas revient sur ses déboires avec Mourinho

"Au début, nous nous entendions bien, mais après un certain temps, les choses se sont effondrées. Nous étions comme un couple qui voit sa relation se désintégrer lentement. Au début, il y avait beaucoup de connexion, mais à la fin, il n'y avait pas un bon sentiment. C'est comme un couple, au début, c'est très passionnel, mais ensuite, ça ne marche pas", a-t-il expliqué. L'ambiance s'est ensuite dégradée dans le vestiaire : "Il y avait une guerre entre ceux qui me soutenaient et ceux qui soutenaient José Mourinho, avant même que je m'exprime." Et de conclure : "J'avais déjà parlé avec lui, mais la dernière année nous ne parlions pas du tout. C'était une mauvaise situation. Et je pense que ce que j'ai fait était la meilleure chose à faire."