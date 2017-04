"On est assis à côté dans le vestiaire, on est très proches. Il a des qualités extraordinaires. Au début, je sentais un peu de doute chez lui, mais il a vraiment changé, a-t-il confié. Il donne tout à l'entraînement, il est toujours rentré à fond sur le terrain. Je l'admire car il essaye d'aider l'équipe. Je pense qu'il n'est pas très content de son temps de jeu mais il faut qu'il se batte. Il en faut peu pour changer une saison et il nous reste des matchs importants."Pour rappel, l'ancien Niçois n'a pas inscrit le moindre but en Ligue 1 , depuis le début de la saison.