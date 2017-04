L'OL au bout du suspense, MU remercie Rashford et perd Ibrahimovic... Le Tour d'Europe de la presse

FRANCE

ITALIE

ESPAGNE

ANGLETERRE

Le journal L'Equipe revient sur la qualification, au bout de la nuit, de l'Olympique Lyonnais pour les demi-finales de la Ligue Europa. "Délivrés" à l'issue d'une interminable séance de tirs au but, les Gones affronteront Manchester United, l' Ajax Amsterdam ou le Celta Vigo.On enchaîne avec La Gazzetta dello Sport qui évoque le prochain recrutement estival de l'AC Milan. Repris en main par les Chinois après la vente de Silvio Berlusconi , le club lombard lorgnerait notamment Pierre-Emerick Aubameyang , la star gabonaise du Borussia Dortmund Derrière les Pyrénées, nos confrères de Sport parlent de l'état d'esprit du FC Barcelone , après l'élimination en Ligue des Champions contre la Juventus Turin et avant le Clasico sur le terrain du Real Madrid . La formation catalane veut faire preuve d'orgueil et se relancer pour le titre.Pour terminer, The Daily Telegraph rend hommage à Marcus Rashford , qui a retiré une épine du pied à Manchester United en marquant le but de la qualification face à Anderlecht (2-1 ap), en quart de finale retour de la Ligue Europa. Mais les Red Devils ont perdu Zlatan Ibrahimovic sur blessure.