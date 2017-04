OL-Monaco, Real-Barça... Le programme TV du week-end

On commence avec la 34e journée de Ligue 1 et la rencontre entre le PSG et Montpellier , samedi à 17 heures sur Canal +. Grâce à sa victoire à Metz, le club de la capitale est revenu à hauteur de la formation monégasque. Après sa qualification pour les demi-finales de la Ligue des Champions , l'ASM de Leonardo Jardim se rend à Lyon , dimanche à 21h15 sur Canal +. Les Monégasques défient des Rhodaniens qui viennent de sortir Besiktas en Ligue Europa.On se rend en Angleterre, pas pour parler de la 34e journée de Premier League mais pour évoquer les demi-finales de la FA Cup Chelsea et Tottenham lanceront samedi les hostilités, à 18h15 sur BeIN Sports 2. Contre des Spurs en pleine bourre, les Blues voudront rebondir après une défaite face à Manchester United (2-0). L'autre rencontre opposera Arsenal à Manchester City, dimanche à 16 heures sur BeIN Sports 2. Cette partie est l'occasion pour les Gunners de croire à un trophée.On enchaîne avec la 34e journée de Liga qui propose le Clasico entre le Real Madrid et le FC Barcelone , dimanche à 20h45 sur BeIN Sports 1. Leader avec trois points de plus et un match de moins, le club merengue se rapprochera du bonheur en l'emportant. Pour terminer, nous parlerons de la 33e journée de Serie A avec Juventus Turin -Genoa, dimanche dès 20h45 sur BeIN Sports 2. Les Bianconeri sont en tête avec une marge de huit unités sur l'AS Rome.