Ce dernier a conclu, en mai dernier, le transfert d'Ousmane Dembélé au Borussia Dortmund pour 15 millions d'euros mais ne dispose pas de licence, délivrée par la FFF , pour exercer cette profession. Ce délit pénal est passible d'une peine d'un an de prison et de poursuites à l'encontre du milieu offensif tricolore et du Stade Rennais