Monaco : les réactions de Vasilyev et Giuly sur le tirage

"Il n'y a pas de tirage facile à ce stade. La Juve, c'est difficile à jouer. Il y a deux ans, c'était déjà une grande équipe et ils se sont renforcés. Mais nous aussi. Cette équipe de Monaco n'a pas de limite, ils sont jeunes, ils n'ont pas peur", a confié le vice-président de l'ASM. L'un des héros de l'édition 2004 a lui affiché sa confiance : "L' AS Monaco est prête à affronter n'importe qui. Il y a la jeunesse, le talent, la folie. Ce sont deux extrêmes qui vont s'affronter. L'expérience contre la jeunesse. Monaco peut tout faire. Je retrouve des similitudes avec 2004, avec beaucoup plus de talent que nous à l'époque."