Le club parisien pourrait transmettre une première proposition de 90 millions d'euros afin d'obtenir les services de l'international français. On peut toutefois imaginer que l' AS Monaco ne mettra pas longtemps à la refuser, alors qu'elle peut certainement obtenir beaucoup plus pour son attaquant.Âgé de dix-huit ans, Mbappé a notamment inscrit 5 buts en 7 rencontres de Ligue des Champions , depuis le début de la saison. Il a même été élu meilleur joueur de la semaine par l' UEFA