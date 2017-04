"On est rentrés tard d'Istanbul, on va bien récupérer pour le match contre Monaco. Mentalement, on est très bien, a-t-il expliqué aux journalistes. Cette qualification nous donne encore plus de confiance. On aborde sereinement la fin de saison. C'est plus simple de récupérer dans ces conditions. L'Ajax ? Je connais quelques joueurs. Ça reste un adversaire à notre portée. C'est un bon tirage. On a la chance de jouer le retour au Parc OL . Tout est possible. On est motivés à bloc. On n'a pas la chance tous les jours de jouer une demi-finale européenne."