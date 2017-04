Ligue 1 : Nancy neutralise Marseille

L'OM n'a pas trouvé la solution et laisse échapper deux points cruciaux dans la course à l'Europe. Marseille a concédé ce vendredi le match nul à Nancy (0-0), en ouverture de la 34ème journée de Ligue 1 . Dominés en première période, les Marseillais ont réagi à la sortie des vestiaires avec notamment des bons Payet et Thauvin. Mais ces derniers ont manqué de précision et gâché de nombreuses opportunités. De son côté, Nancy, qui a perdu Ait Bennasser sur blessure, aurait pu faire la différence sur les contres mais est tombé sur un grand Pelé. Au classement, Marseille remonte à cinquième place mais peut se faire dépasser par Bordeaux et se faire distancer par Lyon. Quant à Nancy, il reste 17ème, à un point de la place de barragiste. Résultat du soir : Nancy 0-0 Marseille.Par Antoine Merminod (iDalgo)