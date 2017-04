Selon les informations du quotidien L'Equipe ce samedi, le PSG serait prêt à faire une offre pour s'attacher les services du prodige monégasque cet été mais les dirigeants parisiens ne feront pas de folies. Alors que le journal espagnol As affirmait vendredi que le club de la capitale était prêt à mettre 90 millions d'euros sur la table, L'Equipe explique de son côté que les champions de France n'ont absolument pas l'intention d'offrir plus de 40 millions d'euros.Lorsqu'on connaît la concurrence dans ce dossier et le potentiel du joueur, on imagine mal l'AS Monaco lâcher sa pépite à ce prix-là. Mais à ce jour, Nasser al-Khelaifi et Unai Emery s'accordent sur un point : après un mercato manqué l'an dernier, le PSG ne peut pas se permettre de se louper cet été. Si les dirigeants parisiens sont prêts à investir très gros, ils seraient d'avantage enclin à sortir le chéquier sur une "valeur sûre" ou du moins "un joueur plus expérimenté". Le profil d' Alexis Sanchez correspond plus à cette exigence. L'été risque d'être chaud dans la capitale française...