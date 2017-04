France

Le quotidien L'Equipe revient ce samedi sur l'intérêt du PSG pour Kylian Mbappé mais affirme que le club de la capitale ne mettra pas plus de 40 millions d'euros sur la table pour recruter le jeune monégasque.Selon le Daily Mail ce samedi, Manchester City et Pep Guardiola seraient prêts à passer à l'action pour tenter de recruter Antoine Griezmann . Une offre de 75 millions d'euros serait à l'étude pour convaincre l'Atlético Madrid de lâcher l'international français.La Gazzetta dello Sport fait sa "Une" sur le tirage au sort de la Ligue des Champions et évoque la double confrontation à venir entre la Juventus Turin et l' AS Monaco . Pour le quotidien italien, la Vieille Dame sera favorite mais la méfiance est de mise face au club du Rocher et son attaque de feu.Alors que les quotidiens As et Marca évoquent les ennuis judiciaires du FC Barcelone concernant le dossier Neymar , le Mundo Deportivo et Sport font leur "Une" avec Lionel Messi avant le Clasico entre le Real Madrid et le FC Barcelone ce dimanche en Liga . Le titre pourrait bien se jouer à Santiago-Bernabéu...