"Après le quart de finale, Cristiano Ronaldo et Sergio Ramos ont discuté avec l'attaquant du Bayern. Ils lui ont fait part de leur admiration pour lui, a raconté notre confrère. Ils lui ont demandé de rejoindre le Real Madrid en lui disant qu'il y avait de la place pour lui à Bernabéu. Lewandowski est un grand fan du Real, il rêve d'y jouer", a-t-il déclaré. Il n'est toutefois pas certain que Florentino Pérez transmettra une proposition aux Allemands : "Cela ne veut pas dire que le Real tentera de recruter Lewandowski, qui est le joueur le mieux payé en Bundesliga et que le Bayern ne veut pas perdre. Mais c'était une conservation intéressante", a-t-il ajouté.