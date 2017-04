Real Madrid, Zidane : "Nous ne sommes pas favoris"

Lors de la conférence de presse, Zinedine Zidane a donné son sentiment sur le Clasico qui se disputera dimanche soir. Le technicien français estime que son équipe n'est pas favori.



"Je ne vais pas spéculer sur ce que l'adversaire pense. Nous avons trois points en jeu et nous ferons le maximum pour gagner, a-t-il expliqué aux journalistes. Nous faisons face à nos fans et nous voulons faire de mon mieux pour gagner. Nous ne sommes pas favoris. Les gens peuvent penser qu'il y a une équipe qui est favorite plus que l'autre."