Lorient : Ménès dénonce la gestion de Féry

"Je le dis depuis plusieurs années, je suis très inquiet pour l'avenir de ce club avec Loïc Fery comme président. Il est juste là pour faire du pognon, a-t-il affirmé. Il vend. Donc l'année prochaine, je ne sais pas qui il va vendre, si ils se maintiennent. Moukandjo et Waris sûrement. Ce n'est pas comme ça qu'on gère un club de foot. Sauf quand on veut faire du fric. Ce n'est pas les mêmes objectifs que les autres. Il est là pour gagner de l'argent. Et il en gagne !"