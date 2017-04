Lille : Balmont donne son avis sur l'arrivée de Lopez

"Moi, j'ai connu Lille avec le président Michel Seydoux . Le club avait bien progressé, avec de bons résultats et la construction du centre d'entraînement dont le LOSC avait besoin. Mais pour aller plus haut, il fallait mettre encore plus d'argent. Aujourd'hui, il y a un nouveau propriétaire. Je ne connais pas Gérard Lopez. J'ai juste suivi le mercato hivernal. Ils ont fait venir beaucoup de joueurs étrangers. En pleine saison, ce n'est jamais simple. Il faut que les nouveaux s'adaptent. On voit qu'au niveau des résultats, c'est encore un peu compliqué", a-t-il déclaré au magazine.