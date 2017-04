France

L'Équipe évoque le Clasico, qui se dispute ce soir à Madrid. Le quotidien donne des précisions sur la méthode employée par Zinédine Zidane, depuis son arrivée sur le banc des Merengues. Le journal consacre également un bel article à la gestion de l'OGC Nice , laquelle reste basée sur l'obtention du maintien. Le Parisien se projette quant à lui sur le mercato estival de l' AS Monaco , dont les joueurs promettent d'être très convoités, dans les prochains mois.Marca focalise évidemment son attention sur le match Real-Barça, estimant qu'il y a davantage en jeu que les trois points. Le journal dresse l'historique des oppositions. Même son de cloche du côté du quotidien As, qui y voit l'opposition de deux styles : la verticalité contre la possession. Enfin, le Mundo Deportivo estime qu'il s'agit de la dernière carte du FC Barcelone , lequel n'a pas réussi sa saison.La Gazzetta dello Sport estime que l'Inter Milan est (encore) en crise. Les Lombards ont concédé une défaite 4-5, face à la Fiorentina , qui plombe leurs espoirs d'accrocher une place en C3. Le quotidien fait le point sur une saison très décevante. Le Corriere dello Sport préfère quant à lui se focaliser sur la grosse prestation réalisée par la Viola, qui a assuré le spectacle, sur son terrain.Le Daily Star revient sur la belle victoire des Blues face à Tottenham (4-2). Il évoque également l'intérêt du FC Barcelone pour Christian Eriksen , le joueur des Spurs. Le Mirror analyse également les demi-finales de la Cup et s'intéresse au futur recrutement d' Arsenal , lequel a coché les noms de Forsberg, Kolasinac et Mbappé. Il révèle également que Manchester United va aider Zlatan Ibrahimovic à surmonter sa blessure, mais ne lui proposera pas de nouveau contrat.