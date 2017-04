"On a été nul, bidon, c'est vrai, c'est notre pire match de la saison", a-t-il déclaré à la presse. Il ne nie pas que la relégation est aujourd'hui envisageable : "On a construit des choses depuis que j'ai récupéré le club en Ligue 2 . Une descente serait un coup d'arrêt incroyable, mais je pense qu'on va se maintenir. Cela dépend encore de nous, mais il ne faut pas faire des prestations comme ce match contre Nantes. Il faut d'abord qu'on s'occupe de nous et qu'on gagne des matchs, plutôt que de regarder les autres", a-t-il ajouté.Enfin, il refuse de mettre les mauvais résultats sur le compte de la fatigue : "On joue 40 matchs dans l'année, on ne peut pas me dire que les joueurs sont lessivés. J'ai des joueurs blessés, j'ai des joueurs sur le banc, l'équipe du début était la meilleure possible. Vincent Bessat n'était pas bien ce soir, mais Manu Imourou j'ai envie qu'il me montre qu'il peut jouer et il ne le fait pas. La concurrence n'existe pas, car les joueurs ne font pas ce qu'il faut pour qu'elle existe. Et d'ici la fin de saison je ne vais récupérer personne."