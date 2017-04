Lorient : Casoni appelle ses joueurs à rester humbles

Après le match, Bernard Casoni a confié sa satisfaction aux médias. Il refuse néanmoins de s'enflammer : "On avait fait une bonne entame de match, mais ils ont su revenir sur un penalty et ils ont eu une ou deux occasions de prendre l'avantage. Au vu de la première période, on était dans le vrai. Nous avons été patients et nous avons été récompensés assez rapidement. Après, avec un peu plus de confiance, on a pu dérouler. Dans la position où nous sommes, ce n'est pas toujours évident d'être serein. Avec l'égalisation, on a retrouvé un peu de fébrilité, mais on a vite rectifié avec une très bonne entame de deuxième période. Avec 34 points, on n'est pas sauvés. Soyons humbles, autant dans la victoire que dans la défaite et pensons, dès lundi, au match de Nantes ."