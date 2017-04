Zinedine Zidane estimerait l'Argentin trop cher et préférerait opter pour d'autres solutions, afin de renforcer son secteur offensif. Il souhaiterait notamment donner sa chance à Marco Asensio , lequel est âgé de vingt et un ans et a inscrit 3 buts en 17 rencontres de Liga , depuis le début de la saison.