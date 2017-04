PSG : le coup de sang de Lucas a plu à Emery

Après la rencontre face à Montpellier (2-0), samedi, le Brésilien a laissé exploser sa colère, envoyant un coup de pied dans un ballon et rejoignant le vestiaire sans accorder un regard à la presse. Face aux journalistes, son entraîneur a réagi : "J'aime les joueurs de caractère, qui, quand ils ne jouent pas ou moins, veulent jouer plus. Il l'a montré. Mais je veux qu'il le démontre dans l'entraînement, dans les matchs. C'est pour ça que pour moi, ce caractère, c'est bon. Il faut bien canaliser cette énergie, pour les entraînements et le jeu. Je suis content de comment il travaille et comment il est", a-t-il lancé aux médias.