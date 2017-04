ASSE : Malcuit croit toujours à l'Europe

Dans les colonnes du Progrès, Kévin Malcuit a confié sa détermination à obtenir la qualification pour la C3. Bien que les Verts aient lâché des points précieux, la semaine passée, le défenseur y croit toujours.



"L'Europe s'éloigne, mais il y a un espoir. C'est jouable. Il y a des confrontations directes. On va tout faire pour remonter au classement en faisant une série. Non, l'Europe, ce n'est pas mort ! Tant que l'on est dans la course, on y croit", a-t-il lancé au journal.