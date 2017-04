Nantes : Conceição vise de plus en plus haut

"C'était une bonne prestation de l'équipe, notamment la première mi-temps quasi parfaite. En seconde période, on a géré le match, même si on aurait pu mettre un ou deux buts supplémentaires. Quand je suis arrivé, l'objectif était le maintien. Aujourd'hui, on essaie de rester le plus haut possible", a-t-il lancé, en conférence de presse, après la victoire face à Caen (2-0).Le FC Nantes , qui est huitième, affiche désormais autant de points que l'ASSE, laquelle compte néanmoins deux rencontres en moins.