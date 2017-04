Monaco, Mbappé : Anelka répond à Domenech

"Mbappé fera sa carrière. Si, toutefois, elle ressemble à la mienne, ça signifiera qu'il fait partie des meilleurs attaquants, avec un fort caractère, que ça plaise ou non. S'il suit Ronaldo, Il Fenomeno, mon modèle dans le foot, il sera parmi les légendes et aura marqué l'histoire de son sport. C'est ce que je lui souhaite. Il peut aussi réaliser la carrière de Raymond Domenech, celle d'un petit joueur quelconque du championnat de France devenu entraîneur quinze ans de l'équipe de France Espoirs et des A sans remporter le moindre trophée, puis au chômage depuis 2010, collaborant à un journal qui a mis un terme à sa petite carrière de coach. À Mbappé de choisir", a lancé l'ancien attaquant dans les colonnes du journal.