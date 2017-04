Aulas met les choses au clair pour Lacazette et Genesio

Lors d'un entretien accordé à Téléfoot, le président de l'Olympique Lyonnais a d'abord annoncé le maintien de Bruno Genesio au poste d'entraîneur. "Il sera inévitablement présent l'année prochaine. C'est un garçon bien et quelqu'un de compétent. Ces causeries avant les matchs contre le Besiktas en Ligue Europa sont à enregistrer", a confié le dirigeant des Gones avant de faire le point sur le dossier Alexandre Lacazette."On fera des folies qu'on n'a jamais faites dans le passé. Le club va bien. Le club a investi dans toutes les structures qui vont lui permettre d'arriver dans les dix premiers clubs européens. On l'écoutera parce que c'est un homme et un grand joueur", a promis le président Aulas. L'attaquant lyonnais est notamment dans le viseur de l'Atlético Madrid et de plusieurs clubs anglais.