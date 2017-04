Interrogé à propos de son avenir par CNN, le milieu offensif monégasque a reconnu avoir un penchant pour la Liga et la Premier League . "Pour le moment, je suis bien à Monaco. C'est ma troisième saison en France et tous les joueurs rêvent d'évoluer dans les meilleures ligues, dont la Premier League et la Liga. J'aimerais bien sûr y aller un jour (...) Je serais toujours reconnaissant envers Monaco, c'est ici que j'ai appris le plus de choses sur le football", a lâché l'ancien joueur du Benfica Lisbonne . Ces déclarations laissent penser que Bernardo Silva envisage de changer d'air cet été...